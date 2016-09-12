У Клинтон диагностировали пневмонию

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление ее врача Лизы Бердак.

"У экс-госсекретаря Клинтон был кашель, связанный с аллергией. В пятницу при плановом обследовании, проведенном в связи с тем, что кашель был уже давно, у нее диагностировали пневмонию. Ей выписали антибиотики, рекомендовали отдыхать и скорректировать график", - сообщила врач.

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Лиза Бердак отметила, что на утреннем мероприятии Хиллари Клинтон "перегрелась и была обезвожена".

Бердак подчеркнула, что процесс восстановления Клинтон идет хорошо.

Как сообщал УНИАН, кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон почувствовала себя плохо на церемонии, посвященной 15-й годовщине нападения на США 11 сентября 2001 года.