Россиянина осудили за репост об оккупации Польши, его отец свидетельствовал против него

Приговор стал первым в региональной практике по уголовному делу о реабилитации нацизма, сообщает КоммерсантЪ.

Местный житель Владимир Лузгин приговорен к штрафу в 200 тыс. руб. за репост на страничке "ВКонтакте" статьи "15 фактов о бандеровцах, или О чем молчит Кремль". Суд посчитал, что в статье содержатся заведомо ложные факты о совместном нападении СССР и Германии на Польшу 1 сентября 1939 года и о развязывании этими государствами Второй мировой войны. Эти утверждения, как решил суд, противоречат фактам, изложенным в приговоре Нюрнбергского трибунала.

Читайте такжеКремлевские "тролли" развернули в польском интернет-пространстве масштабную кампанию по дискредитации Украины - СМИ

В качестве свидетеля обвинения по делу был допрошен декан исторического факультета Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета Александр Вертинский.

В рамках расследования был допрошен и отец Владимира Лузгина, который среди прочего показал, что его сын критиковал политику России по отношению к Украине.

Защита Владимира Лузгина представила заключение специалиста, в котором указывалось, что у него не было прямого умысла на распространение "ложных сведений об СССР", поскольку речь в статье шла не об СССР, а о деятельности Степана Бандеры и коммунистов. Защита также еще раз подчеркнула, что подсудимый не читал Нюрнбергский приговор.

Читайте такжеФСБ получила "зеленый свет" на слежку в интернете: как правильно удалиться из российских сервисов и скрыться от "всевидящего ока"

Тем не менее суд пришел к выводу, что уровня знаний Владимира Лузгина по истории должно было хватить для осознания ложности содержащихся в статье сведений: об этом, с точки зрения судей, свидетельствуют не только его показания об обстоятельствах начала Второй мировой войны, но и школьный аттестат, где его знания по истории оценены на "хорошо".

Статья была размещена Владимиром Лузгиным на личной страничке "ВКонтакте" 24 декабря 2014 года. С этого времени ее успели просмотреть 20 человек. В постановлении суда приводится вывод экспертов о том, что целевой аудиторией статьи являются "лица, негативно настроенные к официальной власти, сторонники националистических идей", а авторы "реализуют цель убедить" их в сотрудничестве СССР с фашистской Германией.