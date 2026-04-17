Россия перейдет к глухой обороне на отдельных участках фронта: прогноз генерала в отставке

Для правителя РФ Путина крайне важно добиться весомых результатов до мая, однако эти планы рушатся, говорит Романенко.

В ближайшее время российские оккупанты могут перейти к глухой обороне на определенных участках фронта на юге, чтобы сосредоточить свои усилия на захвате Донецкой области.

Такой прогноз озвучил в эфире телеканала FREEДОМ основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко. По его словам, пропаганда РФ уже начала готовить население к такому развитию событий.

"Путину крайне важно достичь весомых результатов до мая, однако эти планы рушатся. Силы обороны Украины еще два месяца назад перешли к активной обороне, проводя успешные контратаки на отдельных участках, в частности на Запорожском направлении, в районе Лимана и Днепропетровской области", – отметил эксперт.

Видео дня

В то же время у России нет ресурсов для того, чтобы оказывать давление одновременно на нескольких направлениях. Поэтому вражеское командование перебрасывает резервы на более приоритетные участки.

Сейчас перед оккупантами стоит задача продвигаться на Покровском направлении и в сторону Константиновки Донецкой области. Романенко отметил, что так называемое "пасхальное перемирие" враг использовал для того, чтобы перебросить технику с Бердянского направления в Донецкую область.

Отдельно он обратил внимание на то, что провоенные российские блогеры уже начали подготавливать население РФ к переходу оккупантов в оборону на Херсонском и Запорожском направлениях. Причина этого – усиление потенциала ВСУ.

"Впервые за пять лет они официально допускают возможность перехода к обороне. Пропагандисты осознают, что на Запорожском и Херсонском направлениях активные действия придется свернуть, переходя к позиционным боям, чтобы сосредоточить все ресурсы на Донецкой области. При этом их планы наглядно демонстрируют готовность продолжать войну в текущем и даже в следующем году", – резюмировал Игорь Романенко.

Война в Украине – это стоит знать

Россия готовит новое наступление в Украине, привлекает стратегические резервы. Как рассказал изданию FT представитель Главного управления разведки, речь идет о 20 тысячах оккупантов. Отмечается, что враг намерен захватить весь Донбасс до сентября.

Между тем "Азов" заявил, что все логистические пути вокруг временно оккупированного Донецка находятся под дроновым контролем Сил обороны Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: