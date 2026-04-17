Россия перейдет к глухой обороне на отдельных участках фронта: прогноз генерала в отставке

В ближайшее время российские оккупанты могут перейти к глухой обороне на определенных участках фронта на юге, чтобы сосредоточить свои усилия на захвате Донецкой области.
Такой прогноз озвучил в эфире телеканала FREEДОМ основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко. По его словам, пропаганда РФ уже начала готовить население к такому развитию событий.
"Путину крайне важно достичь весомых результатов до мая, однако эти планы рушатся. Силы обороны Украины еще два месяца назад перешли к активной обороне, проводя успешные контратаки на отдельных участках, в частности на Запорожском направлении, в районе Лимана и Днепропетровской области", – отметил эксперт.
В то же время у России нет ресурсов для того, чтобы оказывать давление одновременно на нескольких направлениях. Поэтому вражеское командование перебрасывает резервы на более приоритетные участки.
Сейчас перед оккупантами стоит задача продвигаться на Покровском направлении и в сторону Константиновки Донецкой области. Романенко отметил, что так называемое "пасхальное перемирие" враг использовал для того, чтобы перебросить технику с Бердянского направления в Донецкую область.
Отдельно он обратил внимание на то, что провоенные российские блогеры уже начали подготавливать население РФ к переходу оккупантов в оборону на Херсонском и Запорожском направлениях. Причина этого – усиление потенциала ВСУ.
"Впервые за пять лет они официально допускают возможность перехода к обороне. Пропагандисты осознают, что на Запорожском и Херсонском направлениях активные действия придется свернуть, переходя к позиционным боям, чтобы сосредоточить все ресурсы на Донецкой области. При этом их планы наглядно демонстрируют готовность продолжать войну в текущем и даже в следующем году", – резюмировал Игорь Романенко.
Россия готовит новое наступление в Украине, привлекает стратегические резервы. Как рассказал изданию FT представитель Главного управления разведки, речь идет о 20 тысячах оккупантов. Отмечается, что враг намерен захватить весь Донбасс до сентября.
Между тем "Азов" заявил, что все логистические пути вокруг временно оккупированного Донецка находятся под дроновым контролем Сил обороны Украины.