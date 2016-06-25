Основатель Telegram отказался выдавать ключи шифрования третьим лицам
Основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров не будет выполнять требование законопроекта Яровой, который предписывает выдавать ключи для декодирования шифрованных сообщений спецслужбам.
Об этом Павел Дуров заявил изданию Известия.
"Telegram не выдает данные или ключи шифрования третьим лицам, включая правительства. Законы, принимаемые в отдельных странах, не повлияют на эту политику", - отметил он.
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После того как в апреле 2014 года Дуров ушел с поста гендиректора «ВКонтакте», он занялся развитием своего собственного сервиса для обмена сообщениями — мессенджера Telegram. В этом продукте используется протокол передачи данных Mobile Telecommunication Protocol (MTProto), разработанный братом Павла Дурова Николаем, бывшим техническим директором «ВКонтакте».
Все сообщения, передаваемые в этом мессенджере, шифруются и в таком виде хранятся на серверах Telegram. Есть и прямой вид шифрования. При создания так называемого секретного чата сообщения шифруются по типу end-to-end шифрования, то есть сообщения передаются между двумя пользователями напрямую, минуя сервер, при этом каждое сообщение зашифровано.
Как сообщал УНИАН, Госдума РФ в третьем, окончательном чтении одобрила "антитеррористический" законопроект, внесенный Ириной Яровой. Согласно документу, увеличиваются сроки и штрафы по нескольким статьям, снижается возраст ответственности за преступления до 14 лет. Законопроект, среди прочего, обязывает операторов хранить данные клиентов в течение полугода и предоставлять их правоохранительным органам. Речь идет о переписке, звонках и файлах, которыми обмениваются пользователи.