Основатель Telegram отказался выдавать ключи шифрования третьим лицам

Об этом Павел Дуров заявил изданию Известия.

"Telegram не выдает данные или ключи шифрования третьим лицам, включая правительства. Законы, принимаемые в отдельных странах, не повлияют на эту политику", - отметил он.

Читайте такжеФСБ получила "зеленый свет" на слежку в интернете: как правильно удалиться из российских сервисов и скрыться от "всевидящего ока"

После того как в апреле 2014 года Дуров ушел с поста гендиректора «ВКонтакте», он занялся развитием своего собственного сервиса для обмена сообщениями — мессенджера Telegram. В этом продукте используется протокол передачи данных Mobile Telecommunication Protocol (MTProto), разработанный братом Павла Дурова Николаем, бывшим техническим директором «ВКонтакте».

Все сообщения, передаваемые в этом мессенджере, шифруются и в таком виде хранятся на серверах Telegram. Есть и прямой вид шифрования. При создания так называемого секретного чата сообщения шифруются по типу end-to-end шифрования, то есть сообщения передаются между двумя пользователями напрямую, минуя сервер, при этом каждое сообщение зашифровано.

Как сообщал УНИАН, Госдума РФ в третьем, окончательном чтении одобрила "антитеррористический" законопроект, внесенный Ириной Яровой. Согласно документу, увеличиваются сроки и штрафы по нескольким статьям, снижается возраст ответственности за преступления до 14 лет. Законопроект, среди прочего, обязывает операторов хранить данные клиентов в течение полугода и предоставлять их правоохранительным органам. Речь идет о переписке, звонках и файлах, которыми обмениваются пользователи.