Ученые обнаружили у реки окаменелость, которая помогла разгадать древнюю загадку

Обнаруженная возле реки Янцзы в Китае окаменелость заставляет ученых переосмыслить не только происхождение губок, но и методы поиска самых ранних следов животной жизни. Об этом пишет Daily Galaxy.

Десятилетиями существовало противоречие: исследования с использованием молекулярных часов указывали на первое появление губок около 700 миллионов лет назад, однако четкие окаменелости губок появились лишь около 540 миллионов лет назад, оставляя необъяснимый 160-миллионный пробел.

Важно, что теперь этот пробел частично преодолен. Команда под руководством геобиолога Шухая Сяо в сотрудничестве с Кембриджским университетом и Нанкинским институтом геологии и палеонтологии описала окаменелость губки возрастом 550 миллионов лет, которая точно попадает в этот недостающий временной промежуток.

История этой окаменелости в некотором смысле столь же поразительна, как и сам образец. Шухай Сяо впервые обнаружил её примерно пять лет назад на фотографии, присланной ему коллегой.

"Я никогда раньше ничего подобного не видел. Почти сразу понял, что это что-то новое", - сказал он.

Затем команда методично провела процедуру исключения. Окаменелость не соответствовала известным признакам морских асцидий, морских анемонов или кораллов, что оставляло одну интригующую возможность: древняя морская губка. То, что образец затем раскрыл о своей идентичности, оказалось столь же неожиданным. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature, поверхность окаменелости покрыта сеткой правильных коробчатых форм, каждая из которых подразделяется на более мелкие повторяющиеся единицы.

"Этот специфический узор предполагает, что наша окаменевшая морская губка наиболее тесно связана с определенным видом стеклянной губки", - сказал Сяопэн Ван, научный сотрудник Нанкинского института геологии и палеонтологии и Кембриджского университета.

После этого возник вопрос о размере. Алекс Лю, сотрудник Кембриджского университета, пояснил:

"Когда я искал окаменелости ранних губок, я ожидал, что они будут очень маленькими. Новая окаменелость имеет длину около 15 дюймов и относительно сложную коническую форму тела, что противоречит многим нашим представлениям о внешнем виде ранних губок".

Почему самые ранние губки почти не оставили следов

Интересно, что в более ранней работе, опубликованной в 2019 году, Сяо и его команда уже начали прослеживать эту проблему в геологическом прошлом, обнаружив, что спикулы губок становятся все более минерализованными по мере продвижения вперед по геологической летописи. Чем дальше в прошлое они заглядывали, тем более органическими и менее минеральными казались эти структуры.

"Если экстраполировать назад, то, возможно, первыми были мягкотелые существа с полностью органическими скелетами и без каких-либо минералов. Если это правда, они не пережили бы окаменение, за исключением очень особых обстоятельств, когда быстрое окаменение преобладало над деградацией", - сказал Сяо.

В ходе того же исследования 2019 года был обнаружен один такой редкий случай: отдельная окаменелость губки, сохранившаяся в тонком слое морской карбонатной породы - геологического образования, известного своей способностью задерживать мягкотелые организмы до того, как они разложатся. Новый образец из реки Янцзы представляет собой еще один такой исключительный случай.

"Чаще всего этот тип окаменелостей терялся в палеонтологической летописи. Новая находка открывает окно в мир ранних животных до того, как у них появились твердые части тела", - отметил Сяо.

Находка, меняющая подход ученых к поиску ранней жизни

Согласно исследованию, если первые губки были полностью мягкотелыми и не имели минеральных скелетов, то значительная часть ранней животной жизни могла исчезнуть, не оставив никаких обычных ископаемых следов.

Важно, что это осознание перекладывает бремя поиска на исследователей, которым предстоит искать необычное, исключительное: редкие геологические среды, где у хрупких организмов был хоть какой-то шанс выжить достаточно долго, чтобы быть вообще зафиксированными. Сяо сказал:

"Это открытие указывает на то, что, возможно, первые губки были губчатыми, но не стекловидными. Теперь мы знаем, что нам нужно расширить свой кругозор при поиске ранних губок".

Пробел в 160 миллионов лет в летописи ископаемых губок никогда не был по-настоящему пустым. Он был населен существами, слишком мягкими и слишком хрупкими, чтобы оставить после себя что-либо в обычных условиях.

