Мадьяр обвинил Орбана в переброске мигрантов в Словакию ради победы Фицо

Власти Венгрии могли целенаправленно направлять мигрантов к границе со Словакией.

Новоизбранный премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил о возможной "тайной договорённости" между действующим премьером Виктором Орбаном и главой правительства Словакии Робертом Фицо, связанной с темой миграции. Об этом сообщает словацкое издание Aktuality.

По словам Мадьяра, власти Венгрии могли целенаправленно направлять мигрантов к границе со Словакией, чтобы повлиять на внутриполитическую ситуацию в соседней стране. Он утверждает, что такие действия якобы предпринимались в интересах Фицо в период предвыборной кампании.

Эти заявления прозвучали в ходе его общения с европейскими лидерами и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Мадьяр подчеркнул, что его политическая сила не намерена использовать подобные методы и выступает за более жёсткую, но прозрачную миграционную политику, пишет издание.

На слова Мадьяра уже отреагировали представители словацкой оппозиции. В частности, прозвучали обвинения в сторону Орбана в возможном злоупотреблении властью и использовании миграционного вопроса в политических целях. Некоторые политические силы не исключают обращения в правоохранительные органы, отмечает издание.

При этом официальные структуры пока не подтвердили озвученные обвинения. Министерство внутренних дел Словакии, как отмечает издание, также отреагировало на ситуацию, однако окончательных выводов или подтверждений этим заявлениям на данный момент нет.

Смена власти в Венгрии

Напомним, 12 апреля Петер Мадьяр выиграл гонку за кресло премьер-министра Венгрии у Виктора Орбана. Однако украинские чиновники не питают иллюзий относительно сближения двух стран после многих лет ухудшения отношений.

Ранее Европейский Союз выдвинул будущему премьеру Петеру Мадьяру 27 условий в обмен на размораживание европейских субсидий для Венгрии в размере 35 млрд евро.

