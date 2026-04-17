Boeing превратил транспортный вертолет CH-47 Chinook в платформу для дронов

Американская компания Boeing представила концепцию трансформации тяжёлого транспортного вертолёта CH-47 Chinook в платформу для запуска ударных и разведывательных беспилотников, пишет Defense Express.

Как пишет издание, речь идёт не о создании нового аппарата, а о переосмыслении роли уже существующего вертолёта. Согласно представленным материалам, Chinook предлагается использовать как своего рода "дрононосец", способный доставлять и запускать целые группы беспилотников непосредственно в зоне боевых действий.

В концепте показано, что внутри грузового отсека вертолёта размещаются специальные модули с дронами. Они могут запускаться прямо в воздухе через заднюю рампу, после чего выполнять задачи разведки, обнаружения целей или нанесения ударов, пишет издание.

Таким образом, классический транспортный вертолёт, предназначенный для переброски грузов и личного состава, превращается в элемент более сложной боевой системы. Он становится не просто средством доставки, а частью сети, где пилотируемая платформа взаимодействует с беспилотниками, отмечает издание.

Особое внимание в концепции уделяется так называемым "роевым" возможностям – когда сразу несколько дронов действуют согласованно. Это позволяет быстрее выявлять угрозы, распределять цели и увеличивать эффективность операций, говорится в публикации.

При этом сам CH-47 Chinook остаётся в безопасной зоне или на удалении, выполняя роль носителя и координационного узла. Такой подход должен снизить риски для экипажа и повысить устойчивость операций в условиях насыщенной ПВО, сообщается в материале.

Фактически, предложенная концепция отражает более широкий тренд в развитии военной авиации – переход от отдельных платформ к интегрированным системам, где пилотируемая техника работает в связке с беспилотниками.

