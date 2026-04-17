МиГ-25 едва не сбил сам себя во время атаки на американский SR-71: что рассказал пилот

Советский перехватчик выпустил ракету по "Черному дрозду", но она могла обернуться против него.

Во время холодной войны советский истребитель МиГ-25 мог случайно сбить сам себя, пытаясь перехватить американский разведывательный самолет SR-71 Blackbird. Об этом рассказал бывший пилот ВВС США Дэвид Кобб, пишет 19FortyFive.

По словам Кобба, во время одного из полетов вблизи Владивостока советские перехватчики открыли огонь по SR-71, который выполнял разведывательную миссию на сверхзвуковой скорости.

"Ой, он только что выстрелил, мы нацелились на ракету", – вспоминал пилот.

После запуска ракеты американский самолет задействовал системы радиоэлектронной борьбы, чтобы сорвать наведение.

"Вот – замок сломан", – описал момент Кобб.

Ракета могла вернуться назад

По его словам, после потери цели ракета вела себя необычно.

"Это странно – похоже, что ракета нацелена на цель, но не на нас", – отметил он.

Существует вероятность, что ракета могла повторно захватить другую цель – в частности, сам МиГ-25, который ее выпустил.

Почему СССР не мог перехватить SR-71

Советский истребитель создавался как ответ на быстрые американские самолеты, в частности бомбардировщик B-70 Valkyrie. Однако на практике он уступал SR-71 по ключевым параметрам.

Максимальная скорость МиГ-25 составляла около 2,8 Маха, тогда как SR-71 мог стабильно летать со скоростью более 3 Махов на высоте около 24 км.

"Святой Грааль" советской ПВО

Бывший советский пилот Виктор Беленко, который в 1976 году бежал в Японию, подтвердил, что уничтожение SR-71 считалось главной целью советской противовоздушной обороны.

"Он подчеркивал, насколько быстро и точно нужно было действовать, ведь окно возможностей было очень коротким", – передал слова Беленко Кобб.

По его словам, пилотов даже обучали, как избежать поражения собственной ракетой после запуска.

Вас также могут заинтересовать новости: