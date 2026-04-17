Миру грозит острый дефицит ракет для Patriot: эксперт назвал приоритетную задачу Украины

Ракеты-перехватчики для этих систем производят только США, Япония изготавливает аналоги.

В течение 2026 года, как ожидается, будет изготовлено 1200 ракет PAC-3 MSE для систем Patriot, способных перехватывать баллистические ракеты. Учитывая темпы их использования, мир ждет серьезный дефицит этого вооружения, заявил авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап.

В эфире телеканала "Эспрессо" он отметил, что ситуация с противодействием баллистическому вооружению в мире сейчас очень напряженная. Он напомнил, что только за первую неделю войны на Ближнем Востоке было израсходовано около 1200 таких ракет.

"Компания Raytheon с 2017 года выпускала где-то по 500 ракет PAC-3 MSE – это противоракетное оружие, противоракеты – и только в прошлом году увеличила количество до 620 ракет. Где-то летом прошлого года они подписали с Пентагоном меморандум, что к 2030 году увеличат производство этих ракет до уровня 1200 в год. Но недавно Пентагон, после событий в Персидском заливе, заявил, что необходимо существенно увеличить производство таких ракет. И договорились, что будет 2000", – добавил эксперт.

Криволап утверждает, что весь мир столкнется с серьезной проблемой с такими ракетами. Завод-производитель еще не достиг максимальных темпов выпуска перехватчиков. А производит эти ракеты только Америка.

"Поэтому сейчас будет острый дефицит этих ракет, что и было понятно с самого начала событий на Ближнем Востоке. Поэтому нужно понимать, что мы будем делать все для того, чтобы лишить россиян возможности наносить по нам удары баллистическими ракетами – это и удары по заводам, в первую очередь, по Воткинскому заводу, который производит именно ракеты "Искандер-М" и "Кинжал". И, кстати, РС26, которым нас снова начинают пугать и перекрывают воздушное пространство над "Капустиным Яром", – продолжил Криволап.

По мнению авиаэксперта, ключевая задача заключается в том, чтобы уничтожать "Искандеры" и "Кинжалы" еще на территории России – в частности, когда они еще находятся на стадии производства.

Дефицит ракет для ПВО в Украине

Представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что Украина нуждается в крайне срочном пополнении запасов ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов "Петриот" для противодействия российским атакам баллистическими ракетами. По его словам, без PAC-2 и PAC-3 система просто будет простаивать.

Примечательно, что несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский сообщал о поступлении новой партии ракет для систем Patriot. Однако количество средств для противодействия вражеским атакам он не раскрывал.

Вас также могут заинтересовать новости: