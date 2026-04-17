Польша готовит реформу программы '800+': что изменится для семей с детьми

Правительство Польши готовит изменения в программе социальной помощи "800+", которые вступят в силу с 1 июня 2027 года. Речь идёт о реформе, направленной на упрощение процедуры получения выплат для семей с детьми.

Как сообщает польское издание Portal Samorzadowy, ключевым нововведением станет отказ от ежегодной подачи заявлений. В настоящее время родители обязаны каждый год подтверждать право на получение пособия, однако после реформы эта процедура будет автоматизирована.

Согласно планам, выплаты будут продлеваться автоматически на основании данных, которыми уже располагают государственные органы. Это позволит избежать ситуаций, когда семьи теряют деньги из-за пропущенных сроков подачи документов.

Реформа является частью более широкой политики дерегуляции и снижения бюрократической нагрузки. Власти рассчитывают, что изменения охватят миллионы получателей пособия и упростят доступ к государственной поддержке.

При этом возможность подать заявление сохранится – например, в случае рождения ребёнка или изменения семейной ситуации.

Таким образом, система "800+" в Польше перейдёт на более автоматизированную модель, где ключевую роль будет играть обмен данными между государственными структурами, а не действия самих получателей пособий.

Отметим, программа "Rodzina 800+" (Семья 800+) в Польше – это ежемесячная финансовая помощь в размере 800 злотых на каждого ребенка до 18 лет, предоставляемая независимо от дохода семьи. Пособие выплачивается ZUS при условии подачи электронной заявки (PUE ZUS, mZUS), при этом новый период выплат начинается с 1 июня, а заявления принимаются с 1 февраля. Эта программа доступна и беженцам из Украины, которые получили в Польше соответствующий статус.

