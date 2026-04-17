На популярных курортах грабят туристов: детали новой схемы

Подобные схемы часто реализуются в условиях, когда туристы расслаблены и не проверяют сумму перед оплатой.

На популярных курортах участились случаи мошенничества с оплатой еды, когда туристам списывают суммы, значительно превышающие реальную стоимость заказа, сообщает The Guardian.

Речь идёт о торговцах на пляжах, которые предлагают еду и напитки, а затем при оплате через терминал или переводом снимают с карты гораздо больше денег, чем было оговорено. В отдельных случаях разница достигает десятикратного размера.

В публикации отмечают, что подобные схемы часто реализуются в условиях, когда туристы расслаблены и не проверяют сумму перед оплатой. Продавцы могут спешить, отвлекать разговором или демонстрировать уже "готовую" сумму на терминале, не давая времени на проверку.

Пострадавшие рассказывают, что замечают списания уже после оплаты, когда вернуть деньги становится значительно сложнее. Особенно уязвимыми оказываются иностранные туристы, которые хуже ориентируются в ценах и не всегда понимают детали транзакции, говорится в материале.

Эксперты советуют внимательно проверять сумму перед оплатой, не передавать карту в руки продавцам и по возможности использовать наличные или контролировать ввод суммы самостоятельно, пишет издание.

Таким образом, привычный отдых на пляже всё чаще сопровождается рисками финансового обмана, особенно в местах с большим потоком туристов.

Ранее эксперты объяснили, что нужно первым делом сделать, заходя в гостиничный номер. По их наблюдениям, большинство людей после долгого путешествия бросают чемоданы и сразу падают на кровать. Но работники гостиниц призывают туристов сделать один простой трюк, чтобы обезопасить себя от множества проблем.

Накануне сервис бронирования отелей Booking предупредил пользователей об утечке персональных данных. Там отметили, что в руки мошенников могли попасть данные об истории бронирования, но не платежные данные.

