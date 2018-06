Самый большой в мире круизный лайнер отправился в первое плавание (фото, видео)

Судно покинуло порт города Сен-Назер во Франции, где было построено, и взяло курс на Саутгемптон. Там на на него сядут первые пассажиры и 22 мая судно отправится в Барселону — порт его приписки, сообщает Associated Press.

Водоизмещение 18-палубного гиганта Harmony of the Seas составляет 227,5 тысячи тонн, его ширина - 66 метров, длина - 362 метра, отмечает Daily Mail. Это на 20 метров больше, чем Эйфелева башня.

Читайте такжеВо Франции испытывают крупнейший в мире круизный лайнер, размером с 20-этажку (фото)

Судно насчитывает 2,5 тыс. кают, 20 обеденных залов, 23 плавательных бассейна и парк с более чем 10 тыс. растений и 50 деревьями. На его борту смогут разместиться 6,4 тысячи пассажиров и более 2 тысяч членов экипажа.

Стоимость судна - 1 миллиард долларов США.

Летом Harmony of the Seas будет совершать недельные круизы по Средиземному морю. В конце октября лайнер отправится по маршрутам в Карибском бассейне.

Читайте такжеВ Гавану пришел первый за десятки лет круизный лайнер из США (фоторепортаж, видео)

Владелец лайнера - компания Royal Caribbean из Майами. Ей принадлежит шесть крупнейших пассажирских судов, в том числе Allure of the Seas и Oasis of the Seas, который лишь немного уступают в размерах новому гиганту.