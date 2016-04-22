США заявили о призрачных перспективах расширения НАТО в ближайшие годы

Об этом сообщает Reuters.

«С практической точки зрения я не вижу много возможностей для дальнейшего расширения НАТО в ближайшем будущем, в ближайшие несколько лет, а может, даже дольше», - сказал он.

Льют отметил, что альянс на "точке перегиба" и сталкивается сейчас с потрясениями, которые могут сравниться только с обстоятельствами в конце холодной войны.

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Льют отметил, что Россия играет серьезную роль в стратегической обстановке, которая на данный момент не предполагает расширения НАТО, а также подчеркнул, что не видит возможности достичь в ближайшем будущем согласия на прием в ряды альянса Грузии или Украины.

При этом Льют добавил, что линия политики для возможных членов остается открытой.