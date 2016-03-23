The Huffington Post: Пять больших загадок нападений в Брюсселе

Об этом пишет Беньямин Прюфер в статье "Пять больших загадок нападений в Брюсселе", опубликованной на сайте издания The Huffington Post.

Серия нападений началась после 08:00 в аэропорту Завентем. В зале вылета было два мощных взрыва. Итог: погибли, по меньшей мере, 14 человек, около 100 получили ранения. В 9:11 произошло еще одно нападение, на этот раз на станции метро Мелбек, прямо в квартале ЕС.

В метро, которое сейчас не работает, взорвался вагон – предположительно, бомба. Итог: по меньшей мере, 20 человек погибли и около 130 получили ранения.

Тем не менее, многие вопросы о нападениях далеки от разрешения. Это пять больших загадок, с которыми столкнулись следователи.

1. Атаку в Брюсселе осуществила террористическая сеть Салаха Абдеслама?

До сих пор неясно, стоит ли за нападениями террористическая ячейка парижского террориста Абдеслама.

Двое террористов – очевидно, братья Эль Бакрауи. Вероятно, они связаны с Абдесламом.

Двух других сообщников, Нажим Лаакрауи и Мохамед Абрини, ищут. "На данный момент не представляется возможным установить формальную связь с нападениями в Париже", - сказал во вторник вечером прокурор Фредерик Ван Леу на пресс-конференции.

2. Существует ли связь между нападениями и арестом Салаха Абдеслама?

Большой вопрос: Связаны ли кровавые преступления в Брюсселе с арестом предполагаемого организатора терактов в Париже, Салаха Абдеслама? Нападения могли быть актом мести за арест террориста Салаха Абдеслама, который принимал участие в нападениях в Париже 13 сентября.

Возможно, арест Абдеслама оказал давление на террористов. Может быть, они боялись, что он выдаст полиции их план нападений, и осуществили его раньше.

Эксперт по терроризму Питер Ньюман сказал в интервью газете "Bild": "Атаки такого рода планируются в течение нескольких недель и месяцев, поэтому я не верю, что этот план был составлен после ареста в пятницу. Но, возможно, именно поэтому теракт осуществили раньше".

3. Нападение на станции метро Мелбек было терактом смертника?

В 9:11 на станции метро Мелбек в квартале ЕС взорвалась бомба, которая убила, по меньшей мере, 20 человек и ранила 130. Есть видеозаписи с нападавшими в аэропорту, но о нападении в метро пока ничего не известно.

Был ли это теракт смертника? Значит, был четвертый преступник? Или бомбу взорвали дистанционно, возможно, с помощью часового механизма?

4. Почему террорист-смертник в аэропорту не взорвал себя?

На видеозаписях незадолго до взрывов можно рассмотреть, как трое убийц вошли в зал вылетов с большими сумками, в которых, очевидно, были бомбы. У двух мужчин на руке была одна перчатка, которая, вероятно, должна была скрыть спусковой механизм бомбы. Их лица можно распознать.

Третий мужчина был без ​​перчатки, он закрыл лицо шляпой и очками. Вместо того, чтобы взорвать себя, он оставил бомбу и покинул аэропорт. Он пошел на попятный – как Абдеслам при нападениях в Париже?

Или план предусматривал, что он не должен погибнуть – чтобы подготовить следующие террористические акты? В этом случае, может быть, что его бомба была оснащена часовым механизмом. Это объясняет, почему он не был в перчатках.

Взрывное устройство было приведено в действие в определенный момент – так придется дольше выяснять, была ли это бомба замедленного действия или ее взорвал террорист-смертник?

5. Террористы планировали нападение на атомную электростанцию?

На бельгийской АЭС Тианж почти всех сотрудников отправили домой. Причиной этой эвакуации, очевидно, стало то, что в мобильном телефоне парижского террориста были найдены фотографии и записи атомных электростанций и их сотрудников.

Эксперт по проблемам терроризма Ньюманн сказал изданию "Bild": Я не верю, что ИГИЛ способен взорвать реактор. Тем не менее, я допускаю вероятность обычного нападения на АЭС, это окажет огромный психологический эффект на население".