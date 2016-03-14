Правопопулистская партия прошла в парламенты трех федеральных земель ФРГ

Об этом сообщает Lenta.ru по информации Deutsche Welle.

По предварительным данным, в Баден-Вюртемберге правящие «зеленые» получают 30 процентов голосов, ХДС — 27 процентов. АДГ заняла третье место с 15,1 процента голосов. В Рейнланд-Пфальце выборы выиграла Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с 36,2 процента, ХДС набрала 31,8 процента, третье место также досталось АДГ с 12,6 процента.

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Победу партия Меркель одержала лишь в Саксонии-Анхальт, где она набрала 28,8 процента. Второе место заняла АДГ с 24,14 процента, третье — Левая партия с 16,2 процента.