Меркель призывает бизнес к терпению в вопросе санкций в отношении России

Выступая в пятницу, 26 февраля, на ежегодном приеме экономического совета партии Христианско-демократический союз (ХДС) в Штральзунде, Меркель признала, что санкции в определенной степени наносят сильный удар по бизнесу, передает Deutsche Welle.

Однако их можно будет отменить только после полного выполнения Минских соглашений, подчеркнула канцлер, сообщает агентство dpa.

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Меркель также отметила, что мирный порядок в Европе на протяжении последних 70 лет базировался на том, что вопросы территориальной целостности государств не ставилась под сомнение.

Как сообщал УНИАН, канцлер Германии Ангела Меркель считает, что отменить санкции против России лучше раньше, чем позже, однако, пока для этого нет предпосылок.