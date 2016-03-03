В Конгрессе США выступили за создание трибунала по военным преступлениям Асада, Кремля и Ирана в Сирии

Резолюция содержит обвинения в адрес президента Сирии Башара Асада и его союзников, в особенности России и Ирана, в совершении военных преступлений против мирного населения Сирии, пишет российская редакция Голоса Америки.

В документе, в частности, подчеркивается: «…Абсолютное большинство мирных жителей, ставших жертвами сирийского конфликта, было убито правительством Сирии и его союзниками, а именно – Российской Федерацией, Исламской Республикой Иран и пособниками Ирана, из числа террористических организаций – таких, как Хезболла».

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Эта резолюция о военных преступлениях призывает президента Обаму поручить представителю США в ООН выступить в поддержку создания международного трибунала по военным преступлениям, который будет судить тех, кто совершил военные преступления и преступления против человечества в Сирии. В документе отмечается, что правительство Сирии «широко использует пытки и изнасилования, использует голод в качестве средства ведения войны и совершает массовые убийства мирных жителей, в том числе используя химическое оружие, кассетные и бочковые бомбы».

Председатель Комитета Палаты представителей по иностранным делам республиканец Эд Ройс заявил, что создание международного трибунала ясно продемонстрирует сирийцам, что о них не забыли. С начала вооруженного конфликта погибло около 425 тысяч сирийцев. Около 4 миллионов человек стали беженцами. Выступивший инициатором резолюции республиканец Крис Смит говорил об аналогичных трибуналах по военным преступлениям, совершенным в бывшей Югославии и Сьерра-Леоне. Он заявил, что трибуналы оказались эффективным инструментом, позволившим призвать виновных к ответу.

В резолюции о военных преступлениях отмечается, что Россия не только помогает Асаду, но «сама нарушает международное право, преднамеренно подвергая бомбардировкам гражданские объекты, такие как пекарни, больницы, рынки и школы».

Как сообщал УНИАН, президент США Барак Обама продлил действия санкций в отношении России из-за событий в Украине.