Обама продлил действие санкций против России из-за ее агрессии в Украине

Опубликованный Белым домом документ сохраняет режим "чрезвычайного положения", введенный в связи попытками России подорвать демократические процессы в Украине, нарушить ее суверенитет и территориальную целостность.

"Я продлеваю на один год режим (санкционного - ред) чрезвычайного положения, объявленный указом 13660", - говорится в документе.

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В документе отмечается, что эта ситуация несет также угрозу национальной безопасности и внешней политике США.

Среди причин, из-за которых были введены санкции отмечаются аннексия Россией украинского Крыма, использование силы в Украине, подрыв демократических процессов и институтов Украины, угроза миру, стабильности, безопасности и территориальной целостности Украины, а также незаконное присвоение активов.