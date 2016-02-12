Россия понесет наказание за свои действия против Украины - министр юстиции

Об этом заявил министр юстиции Украины Павел Петренко в эфире канала «1+1».

Министр рассказал о судебных делах Украины против России, которые уже рассматриваются международными судами.

«Европейский суд по правам человека рассматривает сейчас три больших дела Украины против России. Хотя за всю свою историю рассмотрел всего 16 таких дел. Это и международные коммерческие арбитражи, куда пошли наши государственные компании, государственные банки и частные компании для того, чтобы компенсировать убытки, связанные с оккупацией Крыма, Донецка и Луганска. И большой иск, который сейчас готовится и будет подан в Международный суд ООН», - сказал он.

Читайте такжеИски против России из-за потери имущества в Крыму подали шесть украинских компаний – МИД

По словам Петренко, по иску в Суд ООН в настоящее время проходит процедура досудебного урегулирования с РФ, поскольку Россия будет процедурно защищаться, потому что у нее нет аргументов и доказательств того, что они правы. «По всем законам справедливости, международного права и по всем человеческим законам мы правы, потому что это наша территория, наша земля, а они ее захватили и являются агрессорами, варварами, которые фактически в XXI веке на территории Европы сотворили то, что было в XX веке во время Второй мировой войны», - подчеркнул министр.

Также он сообщил, что Минюст организовал по всей Украине большую кампанию через центры бесплатной правовой помощи, где 5 тыс. адвокатов предоставляют помощь переселенцам из Крыма, Донецка и Луганска в индивидуальной подаче исков против России.

«Эти дела рассматриваются быстрее, чем межгосударственные. Уже около 800 таких жалоб подано в Европейский суд по правам человека, и эта цифра ежедневно растет. Наши адвокаты готовят опросник, заявление. Человек приходит, заполняет анкету и дело идет в Европейский суд», - сказал Петренко и отметил, что именно эти дела будут первыми, «пилотными», и российские чиновники, развязавшие войну в Украине, понесут наказание, и речь идет не только о деньгах, но и об уголовной ответственности.

Читайте такжеОтец жертвы катастрофы MH17 над Донбассом написал письмо Путину (текст)

«По Гааге вопрос очень правильный. По катастрофе МН17. Несколько стран уже заявили о создании международного трибунала. Расследование сейчас заканчивается. Фактически, я думаю, этот трибунал огласит фамилии виновных в этой катастрофе. И это будут в том числе первые лица Российской Федерации» , - резюмировал Петренко.