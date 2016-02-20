Последняя книга Умберто Эко выйдет в мае

Об этом заявила глава издательского дома La nave di Teseo Элизабетта Згарби, передает "Лента.ру".

По ее словам, в книгу войдут эссе Эко и расшифровки его недавних публичных выступлений.

Згарби отметила, что писатель успел закончить, отредактировать и сдать в издательство полный текст "Pape Satan aleppe". Кроме того, La nave di Teseo планирует переиздать десять предыдущих нон-фикшн произведений Эко.

В названии книги Эко процитировал "Божественную комедию" Данте Алигьери: со строчки "Pape Satan, pape Satan aleppe" начинается седьмая песнь первой части ("Ад") поэмы. Существуют разные версии трактовки и перевода этой строчки, которая знаменита неочевидностью значения. Современные литературоведы полагают, что Данте имел в виду заклинание сатаны, которое в "Божественной комедии" вложено в уста охраняющего четвертый круг ада Плутона.

Эко умер накануне в возрасте 84 лет. Его прославил вышедший в 1980 году и ставший бестселлером роман "Имя розы". Итальянец также известен такими книгами как "Маятник Фуко", "Остров накануне", "Баудолино", "Таинственное пламя царицы Лоаны", "Пражское кладбище", а кроме того, был автором многочисленных исследований массовой культуры и искусства.