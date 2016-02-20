Умер выдающийся итальянский писатель и философ Умберто Эко

По словам представителей его семьи, писатель умер в пятницу вечером у себя дома. Другие подробности не сообщаются, передает Русская служба Би-Би-Си.

Умберто Эко родился в небольшом городе недалеко от Турина в 1932 году.

В 1954 году он окончил Туринский университет, где изучал средневековую философию и литературу.

Свой первый роман - "Имя розы" - Эко опубликовал в 1980 году. Эта книга впоследствии стала самым известным его литературным трудом и была экранизована в 1986 году. Главную роль в фильме сыграл Шон Коннери.

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Седьмой и последний роман Умберто Эко - "Нулевой номер" - был опубликован в январе 2015 года.

Сам Эко считал писательскую деятельность не самой важной частью своей жизни. "Я философ. Я пишу романы только по выходным", – говорил он.

Эко в 1988 году основал департамент коммуникаций в Университете Сан-Марино. Он преподавал теорию культуры и эстетику в университетах Милана, Турина и Флоренции.

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Умберто Эко являлся почетным доктором множества университетов. Он написал большое количество эссе по философии, языкознанию, семиотике, средневековой эстетике.