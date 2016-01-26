В Курганской области РФ две трети населения - безработные

Такие данные привела сегодня на заседании рабочей группы думы Зауралья по вопросам содействия занятости населения председатель комитета по социальной политике Елена Воронович.

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Как сообщает пресс-служба регионального парламента, из областного бюджета в территориальный фонд ОМС перечисляется 4 млрд 200 млн рублей, передает Росбалт.

По словам Воронович, данная цифра является достаточно высокой, поэтому "необходимо еще раз посмотреть, насколько она реальна, как производится подсчет безработных и есть ли в этой цифре скрытое работающее население".

В ходе заседания участники договорились повторно проанализировать действующее законодательство в части установления обязанности каждого человека официально регистрировать свою трудовую деятельность. Воронович со своей стороны предложила направлять в комитет по социальной политике все возникающие идеи по этому поводу.