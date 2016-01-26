В Курганской области РФ две трети населения - безработные
В Курганской области численность неработающего населения – 581 тыс. человек из 869 тыс. человек, составляющих все население региона.
Такие данные привела сегодня на заседании рабочей группы думы Зауралья по вопросам содействия занятости населения председатель комитета по социальной политике Елена Воронович.
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Как сообщает пресс-служба регионального парламента, из областного бюджета в территориальный фонд ОМС перечисляется 4 млрд 200 млн рублей, передает Росбалт.
По словам Воронович, данная цифра является достаточно высокой, поэтому "необходимо еще раз посмотреть, насколько она реальна, как производится подсчет безработных и есть ли в этой цифре скрытое работающее население".
В ходе заседания участники договорились повторно проанализировать действующее законодательство в части установления обязанности каждого человека официально регистрировать свою трудовую деятельность. Воронович со своей стороны предложила направлять в комитет по социальной политике все возникающие идеи по этому поводу.