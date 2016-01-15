После призыва Лукашенко "мгновенно разобраться" с боевиками из Донбасса в МВД Беларуси собрали данные на 24 граждан

Об этом сообщает пресс-служба МВД Беларуси, передает "БЕЛТА".

"Сотрудниками главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси собрано 16 материалов проверок в отношении 24 граждан республики, которые принимали либо принимают участие в боевых действиях на территории Украины в составе вооруженных формирований с обеих сторон конфликта", - сказали в управлении.

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Как сообщается, Генеральной прокуратурой и Следственным комитетом Беларуси материалы проверок изучаются с целью дачи правовой оценки действиям фигурантов.

Отмечается, что правоохранители продолжают проведение оперативно-розыскных мероприятий по установлению иных участников боевых действий в Украине.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко поручил силовикам "мгновенно разобраться" с боевиками, воевавшими на Донбассе.