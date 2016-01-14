Лукашенко поручил силовикам "мгновенно разобраться" с боевиками, воевавшими на Донбассе (видео)

Как сообщает БЕЛТА, эту тему белорусский лидер затронул сегодня на совещании по случаю утверждения решения на охрану государственной границы органами пограничной службы.

Лукашенко отметил, что ему известно, что "некоторые так называемые смелые люди, воевавшие на Донбассе боевики, позируют уже в Минске с оружием".

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Обращаясь к присутствующим на совещании, Лукашенко заявил: "Наше отношение к воякам так называемым, которые в Украине с той или иной стороны воевали, вы знаете. Поэтому разбирайтесь мгновенно вместе с милицией и КГБ".

"Никаких позеров, никаких боевиков в стране быть не должно", - подчеркнул Лукашенко.

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