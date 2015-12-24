СМИ обнаружили среди VIP-клиентов российского Внешпромбанка жен министра обороны и вице-премьера РФ

В их числе оказались жена министра обороны РФ Сергея Шойгу Ирина, супруга вице-премьера Дмитрия Козака Наталья Квачева и зять главы «Транснефти» Николая Токарева Андрей Болотов, пишет Лента.ру со ссылкой на Forbes.

Кроме того, отмечается, что деньги в банке держали члены семьи руководителя Олимпийского комитета России (ОКР) Александра Жукова (его сын Петр работал во Внешпромбанке), родственники посла России на Украине Михаила Зурабова и члена совета директоров «Транснефти» Артура Чилингарова.

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Как утверждают источники издания, в ходе проверки Внешпромбанка выяснилось, что на некоторых вкладчиков без их ведома оформлялись кредиты. На одного из VIP-клиентов без его ведома был оформлен кредит в 120 миллионов рублей.

Среди клиентов Внешпромбанка помимо родственников известных госслужащих были и крупные российские компании, которые держали на счетах в банке более 35 миллиардов рублей.