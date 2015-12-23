Почти 40% россиян смотрели фильм Навального о Чайке или слышали о нем - социологи

23% россиян что-то слышали о фильме Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о бизнесе заместителей генпрокурора Юрия Чайки и его сыновей, 5% смотрели эту ленту . Об этом со ссылкой на исследование "Левада-центра" сообщает "РБК".

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По результатам опроса, 10% респондентов знают, о чем фильм, хотя и не смотрели его, еще 23% что-то слышали об этом. Впервые узнали о расследовании ФБК от социологов 62% опрошенных.

Из тех, кто смотрел фильм, большинство (39%) считают, что его содержание похоже на правду, хотя достоверность обвинений оценить сложно. В достоверности фактов уверены 27% опрошенных, 12% сказали, что не узнали из фильма ничего нового для себя, а 7% считают, что обвинения против семьи и коллег Чайки лишены оснований, а авторы расследования лишь пытаются очернить людей во власти.

Среди тех, кто счел результаты расследования в фильме правдоподобными, 82% полагают, что это типичное явление, и лишь 10% говорят о единичном случае, не типичном для руководства страны.

Кроме того, 28% опрошенных россиян думают, что выход фильма не будет иметь никаких последствий. 21% респондентов ожидают начала расследования и последующей отставки Чайки и других чиновников в случае, если обвинения подтвердятся. 7% думают, что Чайку после выхода фильма отправят в отставку, а 13% — что преследования начнутся в отношении авторов доклада о коррупции.

Опрос проводился среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%, отмечают социологи.

Как сообщал УНИАН, Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального провел расследование о бизнесе семьи генерального прокурора России Юрия Чайки.

В частности, в отчете речь идет о сыне генерального прокурора РФ Юрия Чайки Артеме, который вместе с бывшей женой замгенпрокурора Ольгой Лопатиной инвестирует десятки миллионов евро в греческий бизнес и недвижимость.

Сам генеральный прокурор России Юрий Чайка заявил, что считает лживыми и беспочвенными обвинения, изложенные в публикации Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), касающейся якобы незаконной деятельности членов его семьи.