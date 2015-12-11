Минобороны России назвало Украину в числе стран, которые "активно" готовятся ко вступлению в НАТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Шойгу сказал на заседании коллегии Минобороны РФ в Москве.

«Продолжается последовательное расширение блока НАТО. За относительно короткое время он расширился почти в два раза, пополнившись 12 новыми членами. Сегодня активно готовятся ко вступлению в блок Черногория, Македония, Босния и Герцеговина, Грузия и Украина», - сказал Шойгу.

По его словам, в сферу интересов Североатлантического альянса вовлекаются Финляндия, Швеция, Сербия и Молдова.

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Также Шойгу заявил, что только за этот год в странах Балтии, Польше и Румынии натовский контингент был увеличен по самолётам в 8 раз, а по количеству военнослужащих - в 13 раз. На территорию этих стран дополнительно переброшено до 300 танков и БМП.

Кроме того, по словам Шойгу, развёртываются комплексы противоракетной обороны «Иджис Эшор» в Румынии и Польше.

На территориях Бельгии, Италии, Нидерландов, ФРГ и Турции сосредоточено около 200 американских ядерных авиабомб. Предусматривается их обновление. В различных степенях готовности содержатся 310 самолётов-носителей, добавил Шойгу.

«В целях достижения информационного превосходства стран НАТО над Россией в Таллине развёрнут центр кибербезопасности, а в Риге - центр передового опыта в области стратегической пропаганды», - сказал он.