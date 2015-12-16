В Австрии в лагере для мигрантов арестованы подозреваемые в причастности к атакам в Париже

Как сообщил представитель полиции, оба арестованных прибыли с Ближнего Востока через Грецию вместе с другими беженцами, передает Би-би-си. При этом, как отмечается, они, будучи гражданами Франции - один пакистанского, второй алжирского происхождения, использовали фальшивые сирийские паспорта, чтобы выдать себя за беженцев.

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Также представитель полиции уточнил, что арест состоялся несколько дней назад.

В столице Франции 13 ноября в результате серии взрывов и скоординированных нападений на мирных граждан погибли 130 человек, еще более 300 получили ранения.

Ответственность за нападения взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство".