Швейцария получила информацию о наличии подпольный ячейки ИГ в стране
Власти Швейцарии ввели повышенные меры безопасности в Женеве, получили информацию из-за рубежа о наличии подпольный ячейки экстремистской группировки "Исламское государство" в регионе
Об этом сообщила президент страны Симонетта Соммаруга, передает Русская служба Би-Би-Си.
"Швейцарское правительство получило сигнал от иностранных властей относительно потенциальной ячейки ИГ в районе Женевы", - сказала она.
Пока у властей нет конкретных данных о подготовке нападения со стороны экстремистов.
Повышенные уровень угрозы был объявлен в Женеве в четверг.
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Сообщалось, что швейцарская полиция ведет розыск пятерых человек, подозревавшихся в причастности в организации нападений в Париже 13 ноября, в результате которых погибли 130 человек и более 300 получили ранения.
Агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило в четверг, что данные о подозреваемых властям Швейцарии передало Центральное разведывательное управление США.