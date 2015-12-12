Швейцария получила информацию о наличии подпольный ячейки ИГ в стране

02:14, 12 декабря 2015
Мир
341 0

Власти Швейцарии ввели повышенные меры безопасности в Женеве, получили информацию из-за рубежа о наличии подпольный ячейки экстремистской группировки "Исламское государство" в регионе

Швейцария / newsru.com

Об этом сообщила президент страны Симонетта Соммаруга, передает Русская служба Би-Би-Си.

"Швейцарское правительство получило сигнал от иностранных властей относительно потенциальной ячейки ИГ в районе Женевы", - сказала она.

Пока у властей нет конкретных данных о подготовке нападения со стороны экстремистов.

Повышенные уровень угрозы был объявлен в Женеве в четверг.

Читайте такжеШвейцария отказалась извиняться за сближение истребителя с самолетом российской делегации

Сообщалось, что швейцарская полиция ведет розыск пятерых человек, подозревавшихся в причастности в организации нападений в Париже 13 ноября, в результате которых погибли 130 человек и более 300 получили ранения.

Агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило в четверг, что данные о подозреваемых властям Швейцарии передало Центральное разведывательное управление США.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter