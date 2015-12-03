В ЕС предлагают приостановить действие Шенгенского соглашения на два года - Financial Times

Об этом говорится в плане дискуссий Совета ЕС, подготовленном председателем Люксембургом, что попал в СМИ, сообщает Financial Times.

Если министры поддерживают предложение Еврокомиссия сможет рекомендовать закрыть одну или более внутренних границ Шенгена на срок до двух лет, цитирует издание Европейская правда.

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В результате, как отмечает издание, введенные этой осенью проверки на границе между Германией и Австрией, могут стать реальностью для более долгосрочного периода.

К такому решению в ЕС пришли после неоднократных предупреждений Греции, от которой требовалась эффективная реакция на миграционный кризис. В противном же случае действие Шенгена для Греции могли приостановить.

Документ Люксембурга идет дальше – не только угрожая Греции замораживанием Шенгенского соглашения и возвращением пограничного контроля, но и распространением этих мероприятий на потенциально большое количество стране-членов.

Если министры согласуют это предложение, такие страны, как Германия, Франция, Швеция и Австрия, смогут продолжить уже введенные ими временные ограничения на границе на более длительный срок. Кроме того, такое решение позволит быстро ввести полноценный пограничный контроль пограничный контроль.