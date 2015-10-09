Туск заявил о готовности Болгарии стать частью Шенгена

Об этом заявил президент Европейского совета Дональд Туск после встречи с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на болгарское агентство BTA.

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"На сегодняшний день Болгария, возможно, является лучшим примером, в том числе и для других государств-членов, как защищать границу", - сказал он, добавив, что понимает, как много ресурсов страна тратит на эту защиту и это, по его мнению, является доказательством того, что Болгария готова стать частью Шенгенской зоны.

При этом он выразил свою поддержку вступления Болгарии в Шенген, однако напомнил, что необходимо также согласие других стран-членов.

"Мы работаем, чтобы это стало возможным. В то же время Болгария должна, чтобы судебная реформа и борьба с коррупцией и организованной преступностью шла надлежащими темпами. Не только потому, что этого требует ЕС, но и потому, что это сделает Болгарию сильнее ", - отметил Дональд Туск.

Участниками Шенгенского соглашения на данный момент является 22 из 27 стран Евросоюза. Великобритания, Ирландия и Кипр не входят в Шенген, а Румыния и Болгария находятся на пути к вступлению в него.