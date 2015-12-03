На границе Греции и Македонии первые жертвы: один из мигрантов обнаружен мертвым - Reuters

Во второй день столкновений между мигрантами и полицейскими на греческо-македонской границе один из беженцев был найден мертвым.

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Об этом со ссылкой на собственные источники и слова очевидцев сообщает Reuters.

Скорее всего, погибший был выходцем из Марокко, одним из более чем полутора тысяч мигрантов из Марокко, Ирана и Пакистана, которые застряли на северной границе Греции с Македонией при попытке прорваться в западную Европу.

Его сильно обожженное тело нашли неподалеку железнодорожных линий электропередач.

Как сообщалось, ранее полиция применила слезоточивый газ против мигрантов, которые бросали в правоохранителей камни.

Этому предшествовало решение некоторых балканских стран, в том числе и Македонии, фильтровать поток мигрантов. В ноябре через границу стали пропускать только иракцев, сирийцев и афганцев, которых считали беженцами от войны, а не от экономической ситуации в их странах. Македония 28 ноября даже начала строить железный забор на границе с Грецией.

Перед этим мигранты, которых не пропускали, пытались блокировать проезд остальных, заявляя, что "если мы не пройдем, никто не пройдет". Они перекрывали железнодорожную ветку.

Конфликты с правоохранителями вспыхнули, когда один из беженцев, вероятно, также марокканец, получил серьезные ожоги, на крыше железнодорожного вагона.