Мигранты устроили на границе Македонии драку с полицией
18 македонских полицейских и около 20 мигрантов из Африки и с Ближнего Востока пострадали 28 ноября в массовой драке на греческо-македонской границе, два полицейских были госпитализированы с травмами головы.
Как передает BBC, когда македонские солдаты начали устанавливать проволочный забор, около 250 мигрантов из числа скопившихся в Греции и стремящихся проехать в другие европейские страны принялись забрасывать их камнями. В ответ полиция применила шумовые гранаты.
Македонские власти говорят, что не закрывают границу наглухо. Забор устанавливается, чтобы заставить мигрантов пересекать границу в пунктах пропуска.
Читайте такжеКризис с мигрантами: Македония строит на границе с Грецией металлическое ограждение (фото)
Однако там разрешение на въезд получают только граждане Сирии, Ирака и Афганистана. В то же время отмечается, что в субботнем столкновении участвовали в основном выходцы из Марокко, Ирана, Пакистана и Алжира.
Ранее они уже пытались резать проволочные заграждения ножницами, а до того в знак протеста несколько человек зашили себе рты.
Читайте такжеВенгерский водитель похвастался видео, где пытается раздавить грузовиком поток мигрантов в Кале
В субботу один марокканец попал в больницу после того, как пытался пересечь греческо-македонскую границу на крыше поезда и получил удар током.
По данным международных организаций, с 1 января в Грецию, являющуюся главной перевалочной базой для мигрантов на пути в Центральную и Западную Европу, прибыли более 720 тысяч человек, из которых 388 тысяч сирийцев, тогда как за весь 2014 год - лишь 34,4 тысячи. Около 105 тысяч человек пересекли в октябре греческо-македонскую границу.
Читайте такжеВ Финляндии прошли акции протеста против приема беженцев