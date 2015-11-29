Мигранты устроили на границе Македонии драку с полицией

Как передает BBC, когда македонские солдаты начали устанавливать проволочный забор, около 250 мигрантов из числа скопившихся в Греции и стремящихся проехать в другие европейские страны принялись забрасывать их камнями. В ответ полиция применила шумовые гранаты.

Македонские власти говорят, что не закрывают границу наглухо. Забор устанавливается, чтобы заставить мигрантов пересекать границу в пунктах пропуска.

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Однако там разрешение на въезд получают только граждане Сирии, Ирака и Афганистана. В то же время отмечается, что в субботнем столкновении участвовали в основном выходцы из Марокко, Ирана, Пакистана и Алжира.

Ранее они уже пытались резать проволочные заграждения ножницами, а до того в знак протеста несколько человек зашили себе рты.

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В субботу один марокканец попал в больницу после того, как пытался пересечь греческо-македонскую границу на крыше поезда и получил удар током.

По данным международных организаций, с 1 января в Грецию, являющуюся главной перевалочной базой для мигрантов на пути в Центральную и Западную Европу, прибыли более 720 тысяч человек, из которых 388 тысяч сирийцев, тогда как за весь 2014 год - лишь 34,4 тысячи. Около 105 тысяч человек пересекли в октябре греческо-македонскую границу.

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