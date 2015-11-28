Кризис с мигрантами: Македония строит на границе с Грецией металлическое ограждение (фото)

Македония подражает примеру Венгрии и Словении и начала строить на своей границе с Грецией металлическое ограждение.

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Как передает Немецкая волна, армия Македонии приступила к строительству металлического забора в субботу, 28 ноября. Солдаты вбивают в землю металлические столбы и натягивают между ними сетку. Подобную ограду на пути беженцев через Балканы соорудила Венгрия на границах с Сербией и Хорватией.

Относительно "беспрепятственно" в Западную Европу в данный момент могут добраться выходцы из Сирии, Афганистана и Ирака, говорится в сообщении. Остальные беженцев Сербия, Хорватия и Македония заворачивают, поскольку боятся, что беженцы, которым откажут в приюте в Германии, Швеции или других странах Западной Европы, в итоге останутся на Балканах.

ООН на этой неделе уже упрекнула власть в Скопье в том, что она заблокировала таким образом передвижение тысячи людей. Около 200 мигрантов, в частности, из Ирана, Бангладеш и Пакистана через это объявили голодовку. Также беженцы предприняли попытку силой прорваться через государственную границу Македонии.