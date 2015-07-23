СМИ: Пентагон готовится направить в Украину радиолокационную станцию дальнего обнаружения
Министерство обороны США готовится направить в Украину радиолокационную станцию дальнего обнаружения, предложение должен одобрить Белый дом.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на The Wall Street Journal.
"Предложение все еще требует одобрения из Белого дома, который рассматривает целый пакет нелетальной помощи Украине. Однако обсуждения происходят одновременно с нарастающим давлением на Вашингтон с тем, чтобы лучше помогать Киеву бороться с российской агрессией", — говорится в материале издания.
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Как отмечает издание, "новая радиолокационная станция" должна помочь Киеву в борьбе с артиллерийскими орудиями, которые используют боевики.
Издание подчеркивает, что администрация президента США Барака Обамы по-прежнему выступает против предоставления Украине военной помощи. "Однако высокопоставленные представители администрации заявляют, что эта РЛС дальнего обнаружения не рассматривается как наступательное или летальное (вооружение) и может соответствовать текущей политике в отношении Украины", — пишет издание.
Ранее УНИАН сообщал, что после новости о дополнительных $ 18 млн помощи, которую США предоставит уязвимым слоям населения в Украине, американские конгрессмены в очередной раз призвали Барака Обаму предоставить летальное вооружение украинской армии.