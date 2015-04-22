Члены Конгресса США в очередной раз призвали Обаму предоставить Украине летальное оружие

Республиканец Майкл Фицппатрик и демократы Сандер Левин и Марси Каптур опубликовали соответствующее заявление во вторник, 21 апреля, передает ТСН.

"Важность оказания гуманитарной помощи населению, которое страдает от боевых действий, не вызывает сомнения. Однако, эта помощь только лечит симптомы большей проблемы. Правительство Украины остро нуждается в оборонительных вооружениях, необходимых для защиты своих границ и суверенитета. Оборонные статьи помогут Украине продолжать процесс экономических и государственных реформ, начатых после Евромайдана", - говорится в заявлении членов Конгресса США.

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Политики напомнили, что американские законодатели уже несколько раз призвали Обаму оказать военную помощь Украине.

Кроме того, они вспомнили, что министр обороны Эштон Картер также дал понять, что поддерживает идею предоставления летального оружия украинской армии.