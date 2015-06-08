Белый Дом: США не намерены поставлять наступательное оружие в Украину

Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест, передают РИА Новости.

"Могу сказать, что позиция президента (США) не изменилась относительно того, чтобы не поставлять дополнительное наступательное вооружение в Украину… Поставка дополнительного вооружения, по мнению президента, только бы привела к дальнейшей эскалации ситуации, которая должна быть решена дипломатическим путем", — заявил Эрнест журналистам на саммите G7 в Германии.

Читайте такжеСША хотят разместить ракеты в Европе для защиты от России - СМИОн напомнил, что США ранее уже оказали военную помощь Киеву, что "отражает глубину обязательств США перед Украиной".

Как сообщал УНИАН, по последним данным ООН, жертвами конфликта на Донбассе стали свыше 6,4 тысячи человек.

Ранее палата Представителей США одобрила законопроект об оборонном бюджете США на новый финансовый год, который, среди прочего, предусматривает финансирование поставок летального оружия Украине.