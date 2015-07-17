МИД Великобритании поддержало создание трибунала по катастрофе MH17

Об том сообщает Газета.ру со ссылкой на Reuters.

«Правосудие должно восторжествовать для 298 невинных людей, лишившихся жизней. Это требует международного трибунала, подкрепленного резолюцией обязательной для всех государств-членов ООН, чтобы привлечь к ответственности виновных», — сказал он.

Читайте такжеКатастрофа Boeing на Донбассе: международные следователи собрали доказательства для привлечения виновных к ответственности

Хаммонд также назвал недопустимыми любые попытки лишить справедливости жертв и нарушить данный процесс.

Ранее УНИАН сообщал, что Верховная Рада Украины приняла Постановление об Обращении Верховной Рады Украины к Организации Объединенных Наций, национальным парламентам государств мира по созданию международного трибунала для судебного преследования лиц, ответственных за преступление, связанное со сбитым самолетом авиакомпании Malaysian Airlines, совершавшим рейс MH17 17 июля 2014 года.