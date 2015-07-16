ВР призвала ООН и страны мира поддержать создание международного трибунала по катастрофе MH17

Верховная Рада Украины приняла Постановление об Обращении Верховной Рады Украины к Организации Объединенных Наций, национальным парламентам государств мира по созданию международного трибунала для судебного преследования лиц, ответственных за преступление, связанное со сбитым самолетом авиакомпании Malaysian Airlines, совершавшим рейс MH17 17 июля 2014 года (№2350а).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 248 народных депутатов из 328 зарегистрированных в сессионном зале.

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Постановлением предполагается утвердить Обращение Верховной Рады Украины к Организации Объединенных Наций, национальным парламентам государств мира по созданию международного трибунала для судебного преследования лиц, ответственных за преступление, связанное со сбитым самолетом авиакомпании Malaysia Airlines, совершавшим рейс MH17 17 июля 2014 года.

Предполагается также поручить председателю Верховной Рады Украины безотлагательно направить текст Обращения к Организации Объединенных Наций, национальным парламентам государств мира.

Как отмечается в обращении, сегодня существует убедительная международная доказательная база, которая свидетельствует, что этот террористический акт был совершен с использованием зенитно-ракетного комплекса "Бук" Российской Федерации, который обслуживался российскими военнослужащими.

"Верховная Рада Украины всячески поддерживает совместную инициативу Украины, Нидерландов, Малайзии, Австралии и Бельгии о создании международного трибунала под эгидой ООН для судебного преследования лиц, ответственных за преступление, связанное со сбитым самолетом авиакомпании Malaysia Airlines, совершавшим рейс MH17 17 июля 2014 года, и соответствующий проект резолюции Совета безопасности ООН, внесенный Малайзией», - подчеркивается в обращении.

Отмечается, что в то же время, руководство Российской Федерации всячески пыталось сорвать расследование этого преступления и дезинформировать мировое сообщество.

«Российская Федерация как государство-агрессор, которое аннексировало Крым, оккупировало часть Донбасса и превратило своих военнослужащих в кровавых террористов, не имеет ни морального, ни юридического права блокировать решения Совета безопасности ООН о создании указанного международного трибунала», - отмечается в тексте.

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Так, Верховная Рада Украины обращается к Организации Объединенных Наций и всем государствам мира с тем, чтобы не допустить безнаказанности виновных в преступлении, связанном со сбитым самолетом малазийской авиакомпании, и обеспечить неуклонную реализацию принципа неотвратимости наказания.

ВР призвала поддержать создание решением ООН международного трибунала для судебного установления виновных и преследования лиц, ответственных за это преступление.