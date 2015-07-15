В США подсчитали, что за один час войны в Афганистане они тратят 4 миллиона долларов

Такие данные обнародовали на сайте National Priorities Project — неправительственной организации, изучающей американский бюджет.

Согласно данным исследователей, в период с 2001 по 2015 финансовый год (заканчивается 30 сентября) совокупные расходы США на военные действия составят 1,64 триллиона долларов.

Из них 715 миллиардов долларов будет потрачено на военную операцию в Афганистане, 819 миллионов — на войну в Ираке, и только 6 миллиардов — на борьбу с террористической группировкой "Исламское государство".

За период с 2001 по 2011 год военные расходы США, с поправкой на инфляцию, выросли на 50%. Для сравнения, расходы на транспорт и образование внутри страны за аналогичный период увеличились только на 13,5 процентов.

Сейчас в Афганистане находится десятитысячный контингент американских войск и еще три тысячи военных из стран НАТО. Содержание одного солдата в Афганистане обходится США около 1 миллиона долларов в год.

Пентагон планирует в 2015 году сократить свой контингент в Афганистане до пять тысяч военнослужащих, а к концу 2016-го полностью вывести из страны все иностранные подразделения.

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Как сообщал УНИАН, в результате авиаудара беспилотника ВВС США в восточной части Афганистана были уничтожены от 24 до 45 боевиков ИГИЛ, среди которых оказались два лидера "Исламского государства".