Обама намерен активизировать борьбу против "Исламского государства"

Об этом заявил президент страны Барак Обама, передает DW.COM. При этом основной задачей станут авиаудары по позициям исламистов в Сирии, где находятся главари группировки, сообщил Барак Обама после консультаций с представителями армии и спецслужб в Пентагоне. "Я разъяснил моей команде, что мы можем сделать для того, чтобы обучить и вооружить в Сирии умеренную оппозицию", - добавил Барак Обама. США также продолжают активизировать поставки вооружений иракской армии, в частности, противотанкового оружия.

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Под контролем исламистов находится целый ряд регионов Сирии и Ирака. Около года назад "Исламское государство" объявило о создании на этих территориях халифата, председателем которого провозгласил себя Абу Бакр аль-Багдади. Летом 2014 начала действовать международная коалиция во главе с США, которая наносит авиаудары по позициям террористов.

Кроме того, США и другие члены коалиции, в том числе Германия, поддерживают борьбу против "Исламского государства" на земле и осуществляют подготовку иракских военных, курдских ополченцев и умеренной оппозиции в Сирии.