В Афганистане трех девушек облили кислотой за посещение школы
16:59, 05 июля 2015Мир
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Трех девушек в возрасте от 16 до 18 лет по дороге в школу неизвестные мужчины на мотоцикле облили кислотой.
В Афганистане раньше женщины не имели права получать образование / veer.com
Это произошло на Востоке Афганистана в городе Херат, сообщает ТСН со ссылкой на CNN.
Сейчас школьницы находятся в больнице. Две из них получили тяжелые ожоги, их состояние критическое.
Местные жители пояснили, что девушки были наказаны, ведь посещали школу.
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Полиция разыскивает нападавших.
Стоит отметить, что до свержения режима талибов в 2001 году афганские женщины не имели права ни работать, ни получать образование. Таких воззрений до сих пор придерживаются сторонники радикального движения в стране.
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