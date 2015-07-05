В Афганистане трех девушек облили кислотой за посещение школы

Это произошло на Востоке Афганистана в городе Херат, сообщает ТСН со ссылкой на CNN.

Сейчас школьницы находятся в больнице. Две из них получили тяжелые ожоги, их состояние критическое.

Местные жители пояснили, что девушки были наказаны, ведь посещали школу.

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Полиция разыскивает нападавших.

Стоит отметить, что до свержения режима талибов в 2001 году афганские женщины не имели права ни работать, ни получать образование. Таких воззрений до сих пор придерживаются сторонники радикального движения в стране.