США расширят помощь Украине на $9,1 миллиона для борьбы с COVID-19 (видео)
21:39, 17 апреля 2020Мир
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Средства направят на подготовку лабораторных систем.
Соединенные штаты выделяют 9,1 миллиона долларов на борьбу с вирусом в Украине
Соединенные штаты выделяют 9,1 миллиона долларов на борьбу с вирусом в Украине.
Читайте такжеКоронавирус - карта распространения 17 апреляОб этом говорится в сюжете ТСН.
Как сообщило Посольство Украины в США, деньги выделят через американское Агентство по международному развитию.
Речь идет о расширении помощи. Средства направят на подготовку лабораторных систем, выявление заболевания и информирование о нем.
Ранее УНИАН сообщал, что в США нашли способ, как не позволить иммунной системе убить организм из-за COVID-19.
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