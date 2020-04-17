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США расширят помощь Украине на $9,1 миллиона для борьбы с COVID-19 (видео)

21:39, 17 апреля 2020
Мир
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Как сообщило Посольство Украины в США, деньги выделят через американское Агентство по международному развитию.

Речь идет о расширении помощи. Средства направят на подготовку лабораторных систем, выявление заболевания и информирование о нем.

Ранее УНИАН сообщал, что в США нашли способ, как не позволить иммунной системе убить организм из-за COVID-19.

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