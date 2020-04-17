Newsweek: В США нашли способ, как не позволить иммунной системе убить организм из-за COVID-19

Чрезмерная реакция иммунной системы провоцирует так называемый "цитокиновый шторм", от которого пациенты с коронавирусом чаще всего умирают.

Исследователи разработали специальные белки, которые, по их словам, способны сдержать чрезмерную реакцию иммунной системы человека на коронавирус. У тяжело больных с COVID-19 часто возникает так называемый "цитокиновый шторм".

Об этом пишет Newsweek, поясняя, что это феномен, во время которого иммунная система вырабатывает избыточное количество иммунных клеток. Те, в свою очередь, выделяют белки под названием цитокины. Перегрузка организма последними приводит к воспалению в легких, которое в тяжелых случаях может привести к смерти.

Цитокиновые штормы наблюдаются при многих вирусных и бактериальных заражениях включительно с гепатитами и ВИЧ. Это также иногда случается с пациентами, которые проходят определенную сложную терапию.

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Команда ученых из Массачусетского технологического института считает, что разработанные ею белки могут сократить чрезмерный уровень цитокинов, тем самым предотвращяя худшие последствия "шторма". Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Quarterly Review of Biophysics Discovery. Изобретенные белки похожи по своей структуре и поведению на иммунные белки, которые называют антителами.

"Идея в том, что их можно ввести в тело для блокирования избыточных цитокинов в ходе шторма, облегчая тем самым симптомы", - сказал старший автор исследования Руи Кон.

Белки, которые разработал ученый вместе со своей командой, цепляются к цитокинам, которые стимулируют воспалительный процесс и другие последствия чрезмерной реакции иммунной системы. Таким образом, они повторяют поведение других белков, которые уже присутствуют в теле и называются "цитокиновыми рецепторами". Фактически команда разработала белки, которые повторяют шесть различных типов цитокивновых рецепторов. Во время лабораторных экспериментов ученые обнаружили, что их изобретение способно цепляться к цитокинам не хуже, чем природные аналоги.

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Издание отмечает, что это только предварительные исследования. И нужно провести дополнительные испытания с применением животных моделей и человеческих клеток, чтобы проверить эффективность такого подхода. Вместе с тем, разработчики Массачусетского технологического института надеются, что разработанные ими белки могут помочь решить проблему цитокиновых штормов у пациентов с COVID-19.