У основателя WikiLeaks Ассанжа за время пребывания в посольстве Эквадора родилось двое детей – СМИ

Детей Ассанжу родила его адвокат Стелла Моррис.

У основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа родилось двое детей в то время, как он скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне.

Об этом сообщило британское издание Mail on Sunday.

Детей родила адвокат Ассанжа Стелла Моррис. Она дала интервью изданию, в котором заявила, что ее отношения с Ассанжем начались в 2015 году.

Читайте такжеPolitico: Основателю WikiLeaks обещали помилование в США за отрицание вмешательства России в выборы

По словам Моррис, они с Ассанжем, который сейчас находится в британской тюрьме, помолвлены и хотят пожениться.

Адвокат также заявила, что добивается освобождения Ассанжа из тюрьмы из-за угрозы коронавируса.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2019 года Ассанжа выселили из посольства Эквадора, где он скрывался с 2012 года. 11 апреля его немедленно арестовала британская полиция, и сейчас он отбывает 50-недельный срок в Британии за то, что в 2012 году не явился в суд после освобождения под залог.

Ассанж получил широкое внимание общественности за публикацию в WikiLeaks секретных материалов об участии США в войнах в Афганистане и Ираке. Он послал Al Jazeera, The Guardian, Der Spiegel и The New York Times около 100 тыс. секретных документов о ходе войны в Афганистане. Часть документов касается расстрела мирных жителей. После публикации некоторых документов разразился международный скандал.

Ассанж также заявлял, что в его распоряжении есть еще около 15 тыс. секретных документов Пентагона.