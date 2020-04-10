В Малибу из-за карантина полиция разогнала группу серверов (видео)
13:10, 10 апреля 2020Мир
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Дюжина парней решила поймать волны, несмотря на то, что в штате закрыли пляжи.
Полиция Малибу разогнала группу серферов, которые, несмотря на карантин, решили покорить волны
Полиция американского Малибу на катерах разогнала группу серферов.
Читайте такжеГолый и без маски: в киевском Гидропарке с десяток полицейских задержали одинокого пловца (видео)Об этом говорится в сюжете ТСН.
Отмечается, что дюжина парней решила поймать волны, несмотря на то, что в штате закрыли пляжи, чтобы остановить заражение коронавирусом.
После того, как серферов заметили, на побережье приехало восемь полицейских машин, а к нарушителям поплыли два полицейских катера.
Ранее УНИАН сообщал, как в Киеве спецназовцы задержали группу митингующих.
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