В Малибу из-за карантина полиция разогнала группу серверов (видео)

Дюжина парней решила поймать волны, несмотря на то, что в штате закрыли пляжи.

Полиция американского Малибу на катерах разогнала группу серферов.

Читайте такжеГолый и без маски: в киевском Гидропарке с десяток полицейских задержали одинокого пловца (видео)Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что дюжина парней решила поймать волны, несмотря на то, что в штате закрыли пляжи, чтобы остановить заражение коронавирусом.

После того, как серферов заметили, на побережье приехало восемь полицейских машин, а к нарушителям поплыли два полицейских катера.

Ранее УНИАН сообщал, как в Киеве спецназовцы задержали группу митингующих.