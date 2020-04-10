Спецназовцы задержали группу киевлян, которые протестовали против застройки (видео)
В соцсетях появилось видео задержания спецназовцами группы киевлян.
Об этом говорится в сюжете ТСН
Читайте такжеПроехал полстраны: в Одесской области на границе задержан киевлянин, нарушивший самоизоляциюНа видео видно, как полицейские выбегают из автобуса, заставляют выключить телефоны и задерживают людей.
Все происходило в центре города, возле строительства многоэтажки.
В полиции заявляют, что задержали не обычных прохожих, а «участников незаконного во время карантина митинга».
Отмечается, что они протестовали против новостройки и блокировали въезд техники на территорию проведения работ. Патрульные предупредили их о нарушении карантинных ограничений, но они не разошлись. Тогда, отмечают, и вызвали подкрепление.
На нескольких задержанных составили протокол.
Ранее УНИАН сообщал, как в Одессе патрульные повалили на землю и повязали владельца киоска по продаже кофе.