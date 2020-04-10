Спецназовцы задержали группу киевлян, которые протестовали против застройки (видео)

В полиции заявляют, что задержали "участников незаконного во время карантина митинга".

В соцсетях появилось видео задержания спецназовцами группы киевлян.

Об этом говорится в сюжете ТСН

Читайте такжеПроехал полстраны: в Одесской области на границе задержан киевлянин, нарушивший самоизоляциюНа видео видно, как полицейские выбегают из автобуса, заставляют выключить телефоны и задерживают людей.

Все происходило в центре города, возле строительства многоэтажки.

В полиции заявляют, что задержали не обычных прохожих, а «участников незаконного во время карантина митинга».

Отмечается, что они протестовали против новостройки и блокировали въезд техники на территорию проведения работ. Патрульные предупредили их о нарушении карантинных ограничений, но они не разошлись. Тогда, отмечают, и вызвали подкрепление.

На нескольких задержанных составили протокол.

Ранее УНИАН сообщал, как в Одессе патрульные повалили на землю и повязали владельца киоска по продаже кофе.