Турция открывает для сирийских беженцев границы в Европу

Решение было принято после атак на турецких военных в сирийском Идлибе.

После атаки сирийских правительственных войск на турецких военных в сирийской провинции Идлиб, Турция приняла решение не сдерживать поток сирийских беженцев в Евросоюз.

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Как сообщает Reuters, один из турецких чиновников на условиях анонимности рассказал журналистам, что Турции становится труднее сдерживать беженцев из Сирии, число которых растет. В настоящее время страна принимает около 3,7 млн сирийских беженцев и заявляет, что больше не может справиться. Турция больше не будет мешать сирийским беженцам добраться до Европы, заявил высокопоставленный турецкий чиновник.

«Мы решили практически немедленно не препятствовать сирийским беженцам достигать Европы по суше или морю», - сказал чиновник, пожелавший остаться неназванным. «Все беженцы, включая сирийцев, теперь могут въезжать в Евросоюз».

Как сообщал УНИАН, в 2016 году Анкара и Евросоюз достигли соглашения, согласно которому Европа выделила миллиарды евро помощи в обмен на закрытие Турцией границ для мигрантов.