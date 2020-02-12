США готовят ответ на обстрел Россией сирийского города и мирных жителей – Помпео

Вчера Россия обстреляла центр сирийского города Идлиб, убив 12 мирных жителей.

США вместе с Турцией готовят ответ на вчерашние атаки России в сирийском городке Идлиб.

Об этом в Twitter сообщил государственный секретарь США Майк Помпео.

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«Мои соболезнования семьям солдат, погибших во время вчерашней атаки в Идлибе. Длительные атаки режима Асада и России должны быть остановлены. Я отправил Джима Джеффри в Анкару, чтобы скоординировать шаги в ответ на эту дестабилизирующую атаку. Мы поддерживаем нашего союзника по НАТО Турцию», – говорится в сообщении.

Напомним, вчера Россия обстреляла центр сирийского города Идлиб, убив 12 мирных жителей.

Турецкая армия сегодня начала военную операцию и обстреляла войска, подконтрольные президенту Сирии Башару Асаду с помощью артиллерии. Колонна военной техники из Турции 9 февраля пересекла границу с Сирией и вошла на территорию провинции Идлиб.

До этого во время своего визита в Киев президент Турции Эрдоган обвинил Россию в нарушении соглашений по Сирии и заявил, что в Турцию убегает миллион беженцев. Эрдоган обвинил сирийские власти и Россию в нарушении договоренностей по ситуации в Идлибе.

Войска Асада при поддержке РФ, несмотря на договоренности о перемирии, пошли в активное наступление на Идлиб, пребывающий под контролем Демократических сил, которых поддерживает Турция.