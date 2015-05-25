Пограничники РФ арестовывают грузин за пересечение так называемой "границы" с Осетией
Представитель премьер-министра Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураб Абашидзе назвал «горькой реальностью» аресты пограничниками РФ грузинских граждан за нарушение фактической границы Южной Осетии.
Как сообщает радио «Свобода» из Тбилиси, последний инцидент произошел неподалёку от села Каркусаани. Житель этого села Гия Солашвили шел на похороны тещи на сельское кладбище. Село находится на грузинской территории, а кладбище, после демаркации границы, оказалось на территории Южной Осетии. Российские пограничники арестовали мужчину и доставили в Цхинвальский изолятор. В то же время стало известно об аресте жителей еще нескольких грузинских сел.
«Россия считает оккупационную линию государственной границей Грузии», – сказал журналистам представитель премьера Грузии Абашидзе, комментируя очередной арест российскими пограничниками гражданина Грузии вблизи так называемой «линии разграничения» Грузии и Южной Осетии.
Эту линию Тбилиси называет «линией оккупации», а Цхинвали и Москва – «государственной границей» между Грузией и Южной Осетией.
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После «пятидневной войны» 2008 года Москва и Цхинвали заключили договор об охране государственной границы Южной Осетии российскими пограничниками. Началась «демаркация границы» и установление колючей проволоки.
В картах советских времен граница проходила через села и даже кладбища, следовательно, количество людей, арестованных за это время в садах, сельхозугодьях, кладбищах и даже в собственных дворах, составляет несколько сотен человек.
Обычно арестованных освобождают после выплаты штрафа от 2 до 5 тысяч рублей, но осетинская сторона неоднократно заявляла, что законодательство в части наказания за незаконный переход границы может быть ужесточено.
Как сообщили радио «Свобода» в администрации грузинского региона Шида Картли (соседстующего с Южной Осетией), переговоры об освобождении Солашвили уже начались и его должны освободить через несколько дней.
Грузинская сторона отказывается вести переговоры с действующим руководством Южной Осетии о делимитации границы и пограничном режиме, поскольку не признает эту границу государственной.